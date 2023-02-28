المتقاعدون يرون في الإجراءات التنظيمية خطوة لا تكفي: زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء

2023/02/28 | 21:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يقول متقاعدون عراقيون ان حزمة الإجراءات التنظيمية الخاصة بدعم شريحة المتقاعدين...

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