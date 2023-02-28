2023/02/28 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتداء بالأسلحة المتوسطة يطال حملة رفع التجاوزات في بابل المفاوض العراقي يتحرّك على الجوار للدفاع عن الحقوق المائية بغداد – ابتهال العربي اوعزت الحكومة للمفاوض العراقي ،التحرك نحو الجوار للدفاع عن الحقوق المائية بعد انخفاض كبير في منسوب نهر دجلة ادى الى تضرر اربع محافظات.وتعاني البلاد منذ عام 2003 من تراجع في منسوب المياه […]

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