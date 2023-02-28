2023/02/28 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحويل سير المركبات نحو تقاطع حماه بعد قطع طريق في زيونة الإطاحة بمروّجي مخدّرات وإخماد حريق سكن فلاحي مطار النجف المحافظات – مراسلو (الزمان) فككت القوات الامنية ،شبكة مكونة من أخطر تجار المخدرات خلال عملية نوعية لمفارز الاستخبارات في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (من خلال التنسيق مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت مفارز […]

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