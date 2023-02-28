2023/02/28 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرايا السلام تعود إلى واجهة المطعم التركي بعد تظاهرات ترفض تعديل القانون وخبير لـ (الزمان): إصرار الأحزاب على إقرار سانت ليغو يمهّد للتصعيد بغداد – قصي منذر حذر خبير امني ،من اعادة العراق الى المربع الاول في حال اصرار الاحزاب السياسية على اقرار قانون الانتخابات سانت ليغو،واكد ان عودة سرايا السلام الى واجهة المطعم التركي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا السلام تعود إلى واجهة المطعم التركي بعد تظاهرات ترفض تعديل القانون وخبير لـ (الزمان):) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا السلام تعود إلى واجهة المطعم التركي بعد تظاهرات ترفض تعديل القانون وخبير لـ (الزمان):) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).