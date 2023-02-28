2023/02/28 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AxRUk9NpqP4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفارة الامريكية تكشف للتغيير خفايا زيارة وفد العراق | حوار خاص) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفارة الامريكية تكشف للتغيير خفايا زيارة وفد العراق | حوار خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).