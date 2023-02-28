خبير يكشف الآلية القانونية التي خففت أحكام “المدانين بالمحتوى الهابط”

2023/02/28 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي اليوم الثلاثاء، عن الالية القانونية التي اعتمدتها محكمة التمييز في تخفيف الاحكام القضائية بحق المدانيين بقضايا المحتوى الهابط.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قانون العقوبات تدرج في نصوصه احكام من الاعدام الى المؤبد الى السجن ومن ثم الحبس”، لافتا الى ان “العقوبة التي تندرج ضمن المحتوى الهابط تأتي وفق المادة 403 من القانون والتي تفرض حبسا شديدا لايزيد عن سنتين”.

واضاف، ان “الحبس الشديد بشكل عام يتراوح من 3 اشهر الى 5 سنوات وفق قانون العقوبات العراقي اما الحبس البسيط من 24 ساعة ولايزيد عن سنة وبما ان نص المحاكمة بحق المتهمين بالمحتوى الهابط ضمن الحبس الشديد لذا تم تخفيفه الى 3 اشهر واضافة 10 ايام اخرى حتى ينسجم مع النص الوارد في المادة 403 اي انها حققت العقوبة واعتمدت في تنزيل الحكم على المواد 130-131-132 والتي نزلت الى اقل مدة في الحكم الشديد مع اضافة 10 ايام”.

وكانت محكمة التمييز قد نقضت قرارات الحكم السابقة التي تتعلق بنشر ما يسمى (المحتوى الهابط) وخففت الحكم الصادر بحق المتهمين ليصبح 3 اشهر و10 أيام فقط، بعد ان تنوعت الاحكام الصادرة بحق المتهمين لتصل الى السجن لعامين لبعض المتهمين.

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