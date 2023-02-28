السوداني يؤكد تطلّع الحكومة بتوسيع أطر التعاون مع بريطانيا

2023/02/28 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، طارق أحمد والوفد المرافق له.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد.

ورحب رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي بالوفد الضيف، مؤكداً رغبة العراق الجادة في بناء علاقات متوازنة ومتميزة مع المحيط الإقليمي والدولي.



وأشار إلى تطلّع الحكومة بتوسيع أطر التعاون المثمر والبنّاء مع بريطانيا، في قطاعات عدة، بما يرتقي بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، نقل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني تحيات رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية البريطاني الى رئيس الوزراء، وتطلع بلاده إلى المزيد من التعاون مع العراق، واستعداد المملكة المتحدة لدعم العراق في مجال الاقتصاد والأمن، ودعم برنامج الحكومة في الإصلاح والتنمية.

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