2023/02/28 | 22:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PownVp9_-t0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السودان.. 65 في المئة من الشعب يعيشون تحت خط الفقر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السودان.. 65 في المئة من الشعب يعيشون تحت خط الفقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).