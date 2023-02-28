2023/02/28 | 22:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PoyN1MJYE08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || السوداني غاضب من أداء حكومته) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || السوداني غاضب من أداء حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).