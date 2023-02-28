الخارجية الامريكية تنفي ارسال واشنطن رسائل الى طهران بصحبة الوفد العراقي

2023/02/28 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، ارسال واشنطن رسائل الى طهران في محاولة لإعادة احياء الاتفاق النووي.

وقال برايس خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الامريكية، ترجمته (بغداد اليوم)، ان "الولايات المتحدة لم توجه أي رسائل الى طهران من خلال الوفد العراقي الذي زار البلاد مؤخرا"، لافتاً الى ان "ملف المفاوضات النووية مع ايران لم يكن على اجندة الحكومة منذ اشهر"، منوهاً الى انه "لا توجد أي محاولات من الإدارة الامريكية بهذا الصدد".

مبدياً استغرابه من "الأكاذيب التي صرح بها (مسؤولون ايرانيون)"، واصفاً اياها بـ"محاولة لخداع العالم".

يشار الى ان وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبد الهيان، كان قد اعلن في وقت سابق، ان واشنطن "بعثت رسائل الى طهران لاعادة احياء المفاوضات النووية الإيرانية من خلال الوفد العراقي الذي زار واشنطن برئاسة وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين"، موضحا بان "الشروط الإيرانية لاعادة التفاوض قد قدمت الى الوفد العراقي لارسالها الى الجانب الأمريكي".

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