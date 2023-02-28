الأعرجي لوزير بريطاني: لا يمكن للمنطقة المضي بالتقدم دون عراق مستقر

2023/02/28 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شدد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، على "ضرورة العمل على التهدئة في المنطقة".

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم) ان الأعرجي أكد خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، بحضور السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون، أن :"العراق قادر على لعب هذا الدور" لافتا إلى، أنه "لا يمكن للمنطقة المضي بالتقدم واستدامة التنمية من دون عراق مستقر".

واستعرض الجانبان وفقاً للبيان "علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

كما جرى "بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف مخيم الهول السوري وأهمية مساعدة المجتمع الدولي لتفكيك المخيم وإنهاء هذا الملف المهم والحساس، وإعادة الدول لرعاياها من المخيم".

وأكد الأعرجي، أن "العراق يعد المملكة المتحدة شريكاً في مواجهة الإرهاب، ولابد من مواصلة التعاون والشراكة والدعم في مجال مكافحة الإرهاب، تحقيقا لاستقرار المنطقة".

وأشار إلى، أن "العراق يقع في منطقة مهمة جداً، وأن الحكومة العراقية تعمل جاهدة على خلق توازن في العلاقات والمصالح المشتركة مع الدول، مبينا ان هنالك تحديات مختلفة".

وأكد الأعرجي، أن "حكومة السوداني تعمل وفق مبدأ الحوار والدبلوماسية، لحل الخلافات في المنطقة والعالم".

من جانبه أعرب اللورد طارق أحمد، عن استمرار بلاده بالتعاون مع العراق ودعمه في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات وتبادل الخبرات".

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