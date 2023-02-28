2023/02/28 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الإيطالية أن المهربين حصلوا على 8 آلاف يورو تقريبا من كل مهاجر، في مأساة الهجرة الأخيرة إلى إيطاليا.وقالت شرطة الجمارك الإيطالية في بيان إن منظمي عمليات العبور حصلوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايطاليا ..



8 الاف يورو لركوب “رحلة الموت” المركز الخبري الوطني.

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