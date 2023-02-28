2023/02/28 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الإيطالية أن المهربين حصلوا على 8 آلاف يورو تقريبا من كل مهاجر، في مأساة الهجرة الأخيرة إلى إيطاليا.
وقالت شرطة الجمارك الإيطالية في بيان إن منظمي عمليات العبور حصلوا […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايطاليا ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا .. 8 الاف يورو لركوب “رحلة الموت”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت شرطة الجمارك الإيطالية في بيان إن منظمي عمليات العبور حصلوا […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايطاليا ..
8 الاف يورو لركوب “رحلة الموت” المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا .. 8 الاف يورو لركوب “رحلة الموت”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايطاليا .. 8 الاف يورو لركوب “رحلة الموت”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).