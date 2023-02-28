2023/02/28 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الثلاثاء، موضوع تبسيط إجراءات المجالس التحقيقية لمنتسبي الأجهزة الأمنية.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد اليوم، الجلسة الرابعة برئاسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تُناقش مذكرات التفاهم بين الأجهزة الاستخبارية في العراق ونظيراتها في الخارج المركز الخبري الوطني.

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