تركيا تخشى الأسوا.. ماذا لو ضربت الزلازل

2023/02/28 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت الزلازل، التي أسفرت عن مقتل 44 ألف شخص ودمرت مدنا في جنوب شرق تركيا، سلطات البلاد لإعادة النظر مرة أخرى في سبل التصدي لهزة مماثلة في حالة وقوعها في قلب تركيا الصناعي المكتظ بالسكان في الشمال الغربي.

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