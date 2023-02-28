عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 50 ألفا.. والمعارضة التركية:

2023/02/28 | 22:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أونال تشفيكوز، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، إن "الناس غاضبون" من استجابة الحكومة التركية البطيئة للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص في أوائل فبراير/ شباط.

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