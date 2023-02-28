مشاهد صادمة توثق جفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات

2023/02/28 | 23:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثّقت مقاطع فيديو مشاهد صادمة تظهر جفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات في مدن جنوبي العراق، حتى بات القاع ظاهرا ويرى بالعين المجردة في محافظتي ذي قار وميسان.

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