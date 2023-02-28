2023/02/28 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kHBacRpmrhk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة من أم عراقية إالى السيد مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناشدة من أم عراقية إالى السيد مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).