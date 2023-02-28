مستشاره الإعلامي: حديث السوداني يؤكد توجه الحكومة نحو إقامة الحكم الرشيد

2023/02/28 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هشام الركابي، اليوم الثلاثاء، عن توجه حكومي لإقامة "الحكم الرشيد".

وقال الركابي في تغريدة له على منصة تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، ان " حديث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع طاقمه الوزاري اليوم"، اكد على "توجه الحكومة نحو اقامة الحكم الرشيد في البلاد".

واضاف الركابي، ان "مفهوم الحكم الرشيد يرتكز على (الشفافية •المسؤولية •المساءلة •المشاركة •الاستجابة لاحتياجات الناس)".

وعقد مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمدشياع السوداني، أصدر فيها توجيهات تخص شريحة المتقاعدين وملف مكافحة الفساد.

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