2023/02/28 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه بمنع ارتداء القوات الامنية “الزي الاسود” ويحصرها بجهاز مكافحة الارهاب (وثيقة) المركز الخبري الوطني.

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