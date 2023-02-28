الرافدين يصدر حزمة إجراءات لتوسيع منافذ إيداع الدينار وبيع الدولار

2023/02/28 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين،اليوم الثلاثاء، عن حزمة من الإجراءات لتوسيع منافذ ايداع الدينار العراقي وبيع الدولار للمسافرين.وذكر بيان للمصرف تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” تم إصدار حزمة من الإجراءات لتوسيع منافذ […]

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