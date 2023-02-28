كتلة كردية تستبعد تمرير قانون الانتخابات الجديد بالقريب العاجل

2023/02/28 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نبهت كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، الى أن قانون الانتخابات لا يمكن تمريره دون اتفاق سياسي بـ”الأجماع” وشمول حتى “القوى السياسية الناشئة”.

وقال النائب عن الكتلة، اوميد محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون الانتخابات سواءً المحلية او البرلمانية يخضع لتوافقات سياسية”، مبيناً انه “لا يمكن تمرير القانون، دون اتفاق مسبق بين جميع القوى السياسية الكبيرة والصغيرة، وحتى مع النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة”.

واضاف محمد، أن “هناك خلافات كبيرة على قانون الانتخابات المعد والمراد مناقشته في البرلمان”، لافتاً الى ان “انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب جمعهما بقانون انتخابي واحد، مختلف عليه” موضحاً ان “الاتفاق على حسم الخلافات يحتاج الى وقت”، ولهذا “لا نعتقد ان تشريع القانون سيكون في القريب العاجل”.

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