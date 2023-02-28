الموارد المائية تكشف خزين العراق المائي وتعلق على موسم الصيف

2023/02/28 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن حجم الخزين المائي للعراق بعد ازمة الجفاف المبكرة، فيما اكدت ان البلد اضحى رهينة السياسات التي تمارسها دول المنبع بالنسبة لتنفيذ مشاريعها التي تسببت؛ في تقليص حصص العراق المائية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد شمال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “حجم الخزين المائي للعراق حاليا هو 8 مليار متر مكعب”، مشيرا الى ان “الوزارة تطمئن بشأن مياه الشرب و السقي لموسم الصيف القادم”.

وتابع، ان “ملف التفاوض مرتبط بأعلى سلطة سيادية في البلد، بالإضافة الى دور مجلس النواب مع دول الجوار من اجل الوصول الى حل يفضي بزيادة حصص العراق من المياه”، مشيرا الى انه “للعراق حقوق تاريخية مع دول المنبع يجب ان تلتزم بها بحسب قانون تنظيم المياه”.

واستطرد: ان “العراق بحاجة الى زيادة وتيرة المفاوضات مع تركيا او إيجاد طرق دبلوماسية اخرى أخرى لأقناعهم بزيادة حصص العراق من المياه”، لافتا الى ان “ملف التفاوض يضم العديد من المواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية والفنية التي تفضي بوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف”.

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