شاهد – فاقدا للوعي.. تعنيف طفل عراقي بطريقة وحشية يثير الغضب والشرطة تبحث عن الأب الهارب

2023/02/28 | 23:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو متداول لطفل تعرض للتعنيف من قبل ذويه موجة غضب كبيرة بين العراقيين، مطالبين القضاء بإنزال أشد العقوبات بحق الأب الذي لا تزال الشرطة تبحث عنه بعد هروبه.

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