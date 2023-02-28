مستشار السوداني: حديث رئيس الوزراء يؤكد توجه الحكومة نحو إقامة “الحكم الرشيد”

2023/02/28 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رأى هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد توجه الحكومة نحو إقامة “الحكم الرشيد”.وكتب الركابي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “حديث رئيس الوزراء مع طاقمه الوزاري اليوم يؤكد توجه الحكومة نحو اقامة الحكم الرشيد”.وأضاف، أنه “الذي يرتكز على الشفافية […]

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