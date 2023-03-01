في بابل.. شخص يقتل زوجته وثلاثة من أقاربها

2023/03/01 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام شخص بقتل زوجته وثلاثة من أقاربها باطلاق نار في محافظة بابل.

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