رحيل العالم الموسوعي العراقي الدكتور عدنان جواد الطعمة

2023/03/01 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-الزمان فقدت الاوساط العلمية والاكاديمية العالم الموسوعي العراقي المغترب الدكتور عدنان جواد الطعمة الذي وافاه الاجل في غربته التي كانت ساحته المفتوحة في التأليف والترجمة والعمل البحثي والتلاقح مع الثقافات واللغات الاخرى وخاصة الالمانية والانكليزية .وعرف الفقيد الذي تلقى شقيقه العالم الدكتور صالح جواد الطعمة في الولايات المتحدة التعازي من الاوساط الثقافية برحيله بالترجمات […]

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