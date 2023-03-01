2023/03/01 | 00:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست والاندر، الثلاثاء، إن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا يجب أن تنتهي بـ"فشل استراتيجي" لموسكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولة في البنتاغون: حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي بـ"فشل استراتيجي" لروسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولة في البنتاغون: حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي بـ"فشل استراتيجي" لروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).