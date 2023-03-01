تفاصيل المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة - عاجل

2023/03/01 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، عن تطلع العراق الى اجراء مشاورات "سياسية وقضايا بالمنطقة" مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارته الى بغداد.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش الذي وصل بغداد بعد منتصف ليلة الثلاثاء :"نشكر الأمين العام على زيارته إلى العراق التي جاءت تلبية لدعوة رسمية".

وأكد ان "علاقتنا مع الأمم المتحدة قوية، ونتطلع لإجراء لقاءات ومباحثات مع الأمين العام بملفات داخلية وقضايا إقليمية ودولية".

من جانبه قال غوتيريش أنه :"سعيد بزيارته إلى العراق، وواثقون بأن العراقيين سيتغلبون على التحديات الأمنية والسياسية".

ورحب غوتيريش "بالجهود الحكومية لعودة العراقيين من خارج البلاد".

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