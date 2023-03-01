الخارجية: زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تأتي في سياق دعم جهود الحكومة العراقية

2023/03/01 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الى بغداد، "تأتي في سياق دعم جهود الحكومة العراقية".

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان :"زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تأتي في سياق دعم جهود الحكومة العراقية على الصعد كافة وتعبيراً عن الدور المتوازن الذي يؤديه العراق بما يعزز الأمن والسلم الدوليين".

وأوضح الصحاف، ان "الزيارة تؤكد انفتاح السياسة الخارجية للعراق ودورها المحوري في مجمل قضايا المنطقة والعالم".

وكان الصحاف أعلن في وقت سابق ان الأمين العام للأمم المُتحدة سيصل الثلاثاء إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

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