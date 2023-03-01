حائزة على جائزة

2023/03/01 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن سيرشح جولي سو للعمل كوزيرة للعمل، مما سيجعلها أول أميركية آسيوية تعمل في دور على مستوى الوزير في حكومة بايدن.

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