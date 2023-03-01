2023/03/01 | 01:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مارس، 2023 بغداد/المسلة: اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت في ايران جزيئات من...

ظهرت المقالة الوكالة الذرية تتحدث عن تخصيب يورانيوم بنحو 90% في ايران..



و عبد اللهيان يدعوها للتخلي عن التسييس أولاً على المسلة.

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