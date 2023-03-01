الأمين العام للأمم المتحدة من بغداد: العراقيين سيتغلبون على التحديات

2023/03/01 | 02:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، خلال زيارته إلى العاصمة بغداد، عن ثقته بأن العراقيين سيتغلبون على التحديات.واعرب غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية فؤاد حسين في بغداد، عن سعادته بزيارة بغداد، مؤكداً أن “العراقيين سيتغلبون على التحديات”.بدوره، قال حسين “نشكر الأمين العام للامم المتحدة زيارته إلى العراق”، […]

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