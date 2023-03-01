"استولى عليه البنك من أمير سعودي".. توقعات لأغلى صفقة عقار في لندن

2023/03/01 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يتوقع أن تكون أغلى عملية بيع منزل في لندن على الإطلاق، أصبح قصر ريجنت بارك الفاخر، الواقع على مساحة أربعة أفدنة، معروضا للبيع في السوق، وذلك بعد انتهاء صلاحية القرض الضخم الذي أخذه مالكه الأمير السعودي بضمانه، ما تسبب في استيلاء البنك عليه بعد عدم سداد دفعات القرض في وقتها.

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