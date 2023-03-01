2023/03/01 | 02:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aOAfc-h3P4g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي علي الأعرجي : المالكي يصر على استكمال الحكومة الحالية بدورتها الكاملة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي علي الأعرجي : المالكي يصر على استكمال الحكومة الحالية بدورتها الكاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).