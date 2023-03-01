مسؤول أمريكي: إيران يمكنها إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية في حوالي 12 يوما

2023/03/01 | 02:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كال، الثلاثاء، إن إيران يمكنها حاليا أن "تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في حوالي 12 يوما".

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