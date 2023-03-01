في أول زيارة للعراق منذ 6 سنوات.. غوتيريش يصل إلى بغداد

2023/03/01 | 02:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ 6 سنوات، سيسعى خلالها إلى "دعم جهود السلام" في هذا البلد.

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