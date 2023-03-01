2023/03/01 | 03:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتاب جديد يكشف خفايا الموقف الفرنسي بعد عشرين عاماً من احتلال العراق نواف شاذل طاقة باريس شيراك مخاطبا بوش قبل غزو العراق: لن تكون هذه الحرب شرعية، وستتسبب بخسارة الغرب لمبادئه الأخلاقية في الشرق. مستشار الرئيس شيراك يسأل كوندليزا رايس: “وفق أية شروط يمكن أن تتراجعوا عن شن الحرب؟، فتجيبه: “رحيل صدام حسين“.
كوندوليزا رايس […]
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كوندوليزا رايس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشارة بوش أبلغت مبعوث شيراك:الحرب أو رحيل صدام حسين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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