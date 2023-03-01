مستشارة‭ ‬بوش‭ ‬أبلغت‭ ‬مبعوث‭ ‬شيراك‭:‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬رحيل‭ ‬صدام‭ ‬حسين

2023/03/01 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب‭ ‬جديد‭ ‬يكشف‭ ‬خفايا‭ ‬الموقف‭ ‬الفرنسي‭ ‬بعد‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬العراق نواف شاذل طاقة باريس شيراك مخاطبا بوش قبل غزو العراق: لن تكون هذه الحرب شرعية، وستتسبب بخسارة الغرب لمبادئه الأخلاقية في الشرق. مستشار الرئيس شيراك يسأل كوندليزا رايس: “وفق أية شروط يمكن أن تتراجعوا عن شن الحرب؟، فتجيبه: “رحيل صدام حسين“.كوندوليزا رايس […]

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