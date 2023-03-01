اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الاقليم

2023/03/01 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد‭ ‬حصة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية ‭ ‬اربيل ‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الحزبان‭ ‬الرئيسان‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬توصلهما‭ ‬لاتفاق‭ ‬على‭ ‬اغلب‭ ‬النقاط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتفعيل‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬والاستفتاء‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬فيما‭ ‬حدثت‭ ‬انفراجة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬حصة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاطلاقها‭ […]

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