2023/03/01 | 03:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية اربيل – الزمان أعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، الثلاثاء، عن توصلهما لاتفاق على اغلب النقاط المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
فيما حدثت انفراجة مهمة في تحديد حصة اقليم كردستان من الموازنة العراقية تمهيدا لاطلاقها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين الحزبين الكرديين بشأن قانون الانتخابات في الاقليم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما حدثت انفراجة مهمة في تحديد حصة اقليم كردستان من الموازنة العراقية تمهيدا لاطلاقها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين الحزبين الكرديين بشأن قانون الانتخابات في الاقليم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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