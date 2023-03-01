الاحزاب‭ ‬ليست‭ ‬العنوان‭ ‬الصحيح

2023/03/01 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الحياة‭ ‬الحزبية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬يوماً‭ ‬هي‭ ‬الحياة‭ ‬المثلى‭ ‬التي‭ ‬ترسم‭ ‬صورة‭ ‬حقيقية‭ ‬عن‭ ‬نبض‭ ‬العراقيين‭ ‬وآمالهم‭ ‬ووعيهم‭ ‬وطموحاتهم،‭ ‬بل‭ ‬لعل‭ ‬أحوال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بصورة‭ ‬العراقيين‭ ‬مراراً،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تجلّت‭ ‬في‭ ‬سياقات‭ ‬منظمة‭ ‬مبكراً،‭ ‬مع‭ ‬مرحلة‭ ‬ضلوع‭ ‬الأحزاب‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬ومنذ‭ ‬العهد‭ ‬الملكي،‭ ‬بالتحكم‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬عدة‭ ‬بالمشهد‭ ‬العام‭ ‬في‭ […]

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