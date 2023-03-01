2023/03/01 | 03:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام الحياة الحزبية في العراق لم تكن يوماً هي الحياة المثلى التي ترسم صورة حقيقية عن نبض العراقيين وآمالهم ووعيهم وطموحاتهم، بل لعل أحوال العنف التي لحقت بصورة العراقيين مراراً، كانت قد تجلّت في سياقات منظمة مبكراً، مع مرحلة ضلوع الأحزاب في العقود الماضية ومنذ العهد الملكي، بالتحكم في مسارات عدة بالمشهد العام في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحزاب ليست العنوان الصحيح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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