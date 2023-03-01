2023/03/01 | 03:40 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد مساء الثلاثاء في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ ست سنوات وسيسعى خلالها إلى "دعم جهود" السلام في هذا البلد، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن "الأمين العام حط لتوه في بغداد.



هو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة دعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف أن غوتيريش سيلتقي في بغداد "عدداً من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة، وسيعقد لقاء مع موظفي الأمم المتحدة" في العاصمة العراقية.

والخميس سيزور غوتيريش مخيماً للنازحين في شمال العراق، قبل أن يتوجه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثلين عن حكومة إقليم كردستان.

وتعود آخر زيارة لغوتيريش للعراق إلى ربيع 2017.

ومن العراق سيتوجه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصاً في قمة أقل البلدان نمواً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يصل بغداد في أول زيارة للعراق منذ 6 سنوات) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش يصل بغداد في أول زيارة للعراق منذ 6 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).