مسؤولون أمريكيون: الصين تدعم روسيا في حرب أوكرانيا منذ البداية

2023/03/01 | 04:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن "الصين تدعم حرب روسيا على أوكرانيا منذ البداية، حتى لو لم تقدم مساعدة فتاكة"، وقال المسؤولون إن واشنطن أدرجت بالفعل مجموعة من الشركات الصينية في قائمة سوداء لدعمها روسيا.

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