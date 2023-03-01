النظام ينتشل علاقاته مع دول عربية من تحت أنقاض زلزال فبراير

2023/03/01 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الحرب وويلاتها والأزمات الاقتصادية وتداعياتها جاء الزلزال ليضاعف المعاناة لتصبح هناك زيارات رسمية لبشار الأسد مع رؤساء لدول أخرى على أن يستعيد تلك العلاقات.

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