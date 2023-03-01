مسؤول مكتب أمني أميركي يحسم الجدل بشأن أصل كورونا

2023/03/01 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي أي"، كريستوفر وراي، إن الوكالة بحثت في أصل أصل جائحة "كوفيد-١٩"، وتوصلت إلي أنه كان "على الأرجح حادث معملي" في مدينة ووهان بالصين.، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا هيل" الأميركية.

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