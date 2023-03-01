وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط نهاية الأسبوع

2023/03/01 | 05:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن سيسافر إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع، دون أن تعلن الوزارة عن الدول التي سيزورها أوستن.

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