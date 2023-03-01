مستشار رئيس أوكرانيا لـCNN: الجيش يدرس

2023/03/01 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ألكسندر رودنيانسكي، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للشؤون الاقتصادية، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني يدرس "جميع الخيارات" بشأن مدينة باخموت المحاصرة، بما في ذلك "الانسحاب الاستراتيجي" إذا لزم الأمر.

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