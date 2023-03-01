الداخلية المصرية تضبط

2023/03/01 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الجهات الأمنية المصرية، الثلاثاء، سيدة انتحلت صفة طبيبة وأجرت عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

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