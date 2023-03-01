2023/03/01 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه يظهر صدعا ضخما في الأرض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا ومناطق من الشمال السوري في فبراير 2023، حسب خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدع أرضي ضخم جراء زلزال تركيا.. حقيقة الفيديو المضلل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدع أرضي ضخم جراء زلزال تركيا.. حقيقة الفيديو المضلل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).