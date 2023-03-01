2023/03/01 | 08:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. انخفاض قياسي في منسوب نهر الفرات في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/01 | 08:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. انخفاض قياسي في منسوب نهر الفرات في الناصرية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. انخفاض قياسي في منسوب نهر الفرات في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).