ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين في اليونان إلى 32

2023/03/01 | 08:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين في اليونان إلى 32 شخصا، كما أصيب أكثر من 85 آخرين في الحادث، وفقا لما ذكرته خدمة الإطفاء اليونانية الأربعاء.

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