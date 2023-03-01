مهنأ بعيدهم.. الحكيم يدعو البرلمان لاستيفاء حقوق المعلم

2023/03/01 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ،اليوم الاربعاء ،مجلس النواب العراقي للسعي إلى إقرار تشريعات تُعنى باستيفاء حقوق المعلم العراقي.وذكر الحكيم في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

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الحكيم يدعو البرلمان لاستيفاء حقوق المعلم المركز الخبري الوطني.

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